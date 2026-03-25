Росія хоче замінити усі 'застарілі' багатоцільові атомні субмарини човнами нового покоління

Підводні човни проєкту 885 "Ясень" належать до четвертого покоління, останнього на сьогодні.

До 2035 року всі багатоцільові атомні підводні човни третього покоління, що входять до складу російського флоту, будуть замінені на субмарини проєкту 885/885М. Про це з посиланням на головнокомандувача ВМФ РФ Олександра Моїсеєва пише Army Recognition.

Це дуже амбітна ціль, адже йдеться про заміну субмарин одразу трьох типів - проєкту 945, проєкту 949 (до нього належить сумнозвісний "Курськ") та проєкту 971.

Незважаючи на гучні заяви, така заміна не буде повністю рівноцінною, адже станеться фактичне зменшення кількості підводних човнів.

Справа в тому, що за всі роки російський флот отримав лише п’ять субмарин проєкту 885. Загальна ж кількість побудованих підводних човнів цього типу становитиме 10-12 одиниць. Для порівняння, одних лише субмарин проєкту 971 побудували 15 одиниць.

Субмарини проєкту 885 - що відомо

Згідно з інформацією з відкритих джерел, на підводних човнах проєктів 885 "Ясень" та 885М "Ясень-М" встановлено десять торпедних апаратів калібру 533 мм, розташованих під кутом уздовж борту в районі огорожі висувних пристроїв.

Позаду огорожі розташовані вісім вертикальних ракетних шахт для ракет типу "Онікс", "Циркон" або "Калібр". Таким чином, "Ясені" мають високі тактичні ударні можливості, переважаючи в цьому більшість атомних субмарин світу.

Субмарини проєкту 885 - інші новини

Нагадаємо, нещодавно атомний підводний човен "Казань" проєкту 885 провів запуск надзвукової універсальної протикорабельної ракети "Онікс". Відео з випробуванням оприлюднила "Об'єднана суднобудівна корпорація".

За даними російської сторони, запуск ракети здійснювався з підводного положення по морській цілі, яка імітувала корабель умовного противника на відстані до 300 км. Росіяни повідомили, що бойова частина ракети "успішно вразила морську мішень".

Повідомлялося також, що підводний човен проєкту 885М "Пермь" обрали першим штатним носієм ракети "Циркон", яку самі росіяни називають "гіперзвуковою".

