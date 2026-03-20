Російська армія отримала нові зенітні ракетно-гарматні комплекси

"Панцир-С" активно використовується росіянами проти України.

Холдинг "Високоточні комплекси" передав російській армії нові зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРГК) "Панцир-С". Про це він повідомив на своїй сторінці.

"Бойові машини пройшли необхідні випробування та були прийняті представниками військової приймальної комісії", – зазначає російська сторона.

Комплекс призначений для протиповітряної оборони військових та адміністративно-промислових об’єктів і районів від літаків, вертольотів, безпілотників, крилатих ракет та інших засобів повітряного нападу, а також для посилення угруповань ППО під час відбиття масованих ударів.

"Панцир-С" є мобільним і має непогану для свого класу вогневу потужність.

Протиповітряна оборона здійснюється автоматичними гарматами калібру 30 мм та керованими ракетами з радіокомандним наведенням. За даними з відкритих джерел, "Панцир-С1" може вражати цілі на дальності до 20 км. Висотність цілі може сягати 15 км.

За словами росіян, на рахунку "Панцирів" успішне збиття найрізноманітніших БпЛА, а також балістичних ракет ATACMS, крилатих ракет Storm Shadow і "Фламінго", швидкісних ракет HARM, керованих снарядів HIMARS та інших цілей.

Це певною мірою підтверджують фахівці СБУ, які зазначали, що "Панцирі" показали себе найбільш ефективним засобом протидії українським далекобійним дронам.

Водночас самі ЗРГК "Панцир" є дуже вразливими до українських атак. Повідомлялося, що спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у 2025 році далекобійними ударами вдвічі скоротили кількість російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Раніше УНІАН писав, що у Донецькій області було знищено два високовартісні зенітно-ракетні комплекси російських окупантів. Йшлося про тактичний зенітний ракетний комплекс "ТОР" та РЛС 50Н6Е комплексу ЗРК С-350 "Вітязь".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, саме С-350 Росія останнім часом намагається "впарити" Індії. Йдеться не лише про саме озброєння, а й про передачу технологій з його виготовлення.

