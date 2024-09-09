Сирський назвав цілі на території Росії, по яких битиме Україна західною зброєю

Генерал зазначив, що українські міста щодня потерпають від російських ударів.

Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський назвав цілі, по яких битиме Україна, коли отримає дозвіл застосовувати західну зброю по території Російської Федерації.

"Ми будемо застосовувати зброю тільки проти військових цілей, насамперед проти ракетних комплексів, які практично щодня завдають ударів по населених пунктах. Це призводить до загибелі мирних жителів. Ви знаєте, скільки шкіл і лікарень було зруйновано в Україні, зокрема відома лікарня "Охматдит". Фактично, вона була зруйнована в центрі Києва внаслідок ударів російських крилатих ракет. Такі випадки відбуваються щодня. Гинуть не тільки дорослі, а й діти. А останні удари по Полтаві, Харкову, Сумах - по суті, немає жодного міста в Україні, яке б не відчуло або не зазнало цих втрат. Цей жах війни, куди б ви не поїхали, ми бачимо результати цих ударів, зруйновані будівлі, школи, дитячі садки", - заявив Сирський в інтерв'ю CNN.

За його словами, головне завдання застосування західної далекобійної зброї - боротьба з ракетною зброєю противника.

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"Звичайно, це удари по їхніх складах, базах, де зберігається зброя, де зберігається паливо для армії. Звичайно, це вся їхня логістика, яка забезпечує перекидання цієї зброї на передову. Звісно, це летовища, з яких ударна авіація російської армії, її Повітряно-космічних сил, застосовує ракетну зброю, використовує свої керовані авіаційні бомби з глісуючими модулями, які вони скидають на 70 кілометрів, а то й більше. І знову вони завдають ударів по школах і населених пунктах. Це цілі", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

При цьому він наголосив, що українські військові воюють проти російської армії, а не проти мирних жителів.

Війна в Україні - заяви Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Курська операція допомогла в захисті Покровська, зокрема, вона позбавила окупантів можливості маневрувати своїми частинами.

При цьому він вказав, що зараз розрив у застосуванні боєприпасів на фронті між ЗСУ та окупантами значно скоротився.

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