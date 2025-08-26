Sky News показало секретний український завод з виробництва дронів

Компанію було засновано волонтерами на початку війни.

Британське видання Sky News отримало ексклюзивний доступ до одного з українських заводів із виробництва безпілотників.

Як пише видання, українці перетворили дрони на свою найефективнішу зброю проти загарбників, але Росія також не здалася.

Зазначається, що компанію з виробництва дронів General Cherry було засновано волонтерами на початку війни, вони виробляли 100 одиниць на місяць, але зараз вона виробляє в тисячу разів більше.

Керівник компанії Андрій Лавренович сказав, що цього ніколи не буває достатньо: "У росіян багато військ, багато техніки, і наші солдати щодня кажуть нам, що нам потрібно більше, нам потрібно більше зброї, нам потрібно краще, нам потрібно швидше, нам потрібно вище".

Місцезнаходження заводу є ретельно охоронюваним секретом, його часто переміщують, щоб уберегти від російських ударів.

"У непримітній офісній будівлі ми спостерігали, як дрони збирають та складають тисячами. Зібрані, як іграшки, вони вручну збираються та налаштовуються. Квадрокоптери різняться за розміром, деякі несуть вибухівку для атаки ворога. Інші літають на висоту до шести кілометрів, щоб влаштувати засідку на російські дрони-розвідники. Український безпілотник вартістю 1000 доларів може збити ворожий літак, вартість якого в 300 разів перевищує вартість", - мовиться у статті.

Втім, у виданні також підкреслили, що Росія наздоганяє. Зокрема, пропагандистські кадри, опубліковані минулого місяця та зняті на одному з нових заводів з виробництва безпілотників, показали сотні ударних безпілотників Geranium Delta Wing, що стоять у черзі та готові до запуску по Україні.

Зазначається, що Росія вдосконалила технології, надані іранцями, для створення швидших і смертоносніших версій їхніх безпілотників Shahed. Росія використовує масштаби та кількість, щоб перевернути ситуацію проти українців. І вона освоює дрони, що керуються оптоволоконним кабелем, що тягнеться за ними і не піддається глушінню.

Як повідомляв УНІАН, у липні Defense Express писало, що в Україні виробництво безпілотників зросло на 900% за останній рік. Розвиток сфери дронів став однією з ключових відповідей нашої країни на повномасштабну війну, яку розв'язала Росія.

Аналітичні центри Atlantic Council і Georgetown Security Studies Review дійшли висновку, що попри зростання виробництва з 20 тисяч дронів на місяць влітку 2024 року до більш ніж 200 тисяч одиниць зараз, Україні варто перейти до довгострокових механізмів і додаткових інвестицій у нові технології.

За словами дослідників, Україна подає меншу кількість патентів на безпілотні технології, ніж Росія та інші країни. Вони вважають, що захист власних розробок є важливим кроком у стимулюванні розвитку оборонної промисловості.

