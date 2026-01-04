У ЄС планують створити свій легкий бойовий гвинтовий літак: скільки грошей вже виділили

Аналітики зауважують, що поєднання гвинтового двигуна та дієвих технологій стелс є доволі нетривіальною задачею.

У Європейському Союзі планують створити свій легкий багатофункціональний бойовий гвинтовий літак, на що вже виділено 15 мільйонів євро.

Як зазначає військовий портал Defense Express, ці кошти мають піти на конкурс зі створення літака. Відповідне фінансування рішенням Європейської комісії закріплене у програмі Європейського оборонного фонду.

Окремий пункт в EDF Work Programme 2026 закріплює розробку літака, який не має дублювати чи спиратись на наявні турбогвинтові літаки. Але має бути дешевим та виконувати завдання з безпосередньої вогневої підтримки, перехоплювати дрони, вести розвідку, координацію ударів та надавати цілевказання.

Очікується, що цей FMLA - future multirole light aircraft - стане цінним завдяки своїй універсальності, низьким експлуатаційним витратам та адаптивності, а також буде легко переобладнуватись для місій цивільної безпеки, наприклад, пошуково-рятувальних робіт.

Які вимоги висуваються до літака

Зазначається, що серед вимог до нового гвинтового літака - використання турбогвинтового двигуна, злітна вага до 7500 кілограмів, можливість короткого злету та посадки (STOL), тобто експлуатація зі смуг довжиною до 450 метрів.

Крім того, зазначено використання сучасних технологій та матеріалів, які мають мінімізувати видимість літака для радіолокаційних станцій та інших систем виявлення; стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Водночас заявлена необхідність мати власні радіолокаційні системи та засоби "адаптивного маскування". Додатково зазначено вимоги щодо експлуатації у жорстких умовах та "екологічної чистоти".

Роль літака у боях

Стосовно безпосередньої ролі FMLA у боях, то вже на базі розробки вимог для цієї машини було вказано, що літак призначений, зокрема для конфліктів малої інтенсивності та у місіях "нижче порога відкритого конфлікту".

Також цей літак має бути економічно ефективним рішенням для країн, які не можуть дозволити собі сучасні авіаційні засоби.

"З боку Defense Express зазначимо, що все описане дуже сильно нагадує те, що вже може Super Tucano від Embraer. За виключенням логічної вимоги щодо РЛС та дуже дивного бажання забезпечити малопомітність, бо поєднання гвинтового двигуна та дієвих технологій стелс є доволі нетривіальною задачею", - зауважують аналітики.

Утім, додають вони, наміри ЄС створити власний економічно ефективний повітряний засіб виглядають дуже позитивним зрушенням. Водночас, наголошує портал, усе позитивне враження від ініціації дуже прагматичного проєкту руйнується через його строки, адже горизонт постачання цього нового літака поки визначений на рівні 2035-2040 років.

