На противагу Storm Shadow: Пакистан вперше випробував власну крилату ракету (відео)

Ракета має дальність до 600 кілометрів.

Пакистан вперше випробував власну крилату ракету Taimoor, яка за своїми можливостями має бути схожа з європейською крилатою ракетою Storm Shadow / SCALP, що стоїть на озброєнні повітряних сил Індії.

Як зазначає військовий портал Defense Express, Taimoor призначена для озброєння літаків тактичної авіації. На оприлюдненому відео показано пуск Taimoor (також зустрічається транскрипція Taimur) з винищувача Mirage III, під час якого ракета успішно відділилася від носія, запустила двигун, здійснила політ на неназвану дальність та уразила визначену ціль.

Зауважується, що розробка ракети Taimoor у Пакистані ведеться компанією Global Industrial & Defence Solutions (GIDS), вперше її макет був продемонстрований у 2022 році.

Характеристики ракети

Згідно з наявними даними, ця ракета зі злітною вагою близько 1200 кг має дальність до 600 км, при цьому, як було підкреслено, у конвенційному виконанні. Вона має багатоканальну систему навігації, що складається з інерціальної, супутникової, DSMAC та TERCOM, а також тепловізійну головку самонаведення на кінцевому етапі польоту.

Аналітики зазначають, що для Пакистану це не перша власна крилата ракета, адже на озброєнні країни з 2012 року стоїть Ra’ad (також відома як Hatf 8) із заявленою дальністю у 550 км (лише 350 км, згідно з іншими джерелами), а з 2020 року - Ra’ad II з дальністю 600 км (550 км, згідно з іншими джерелами). Утім, для цих ракет не заявлено використання тепловізійної ГСН.

"Taimoor здається очевидним продовженням розвитку Ra’ad, зберігаючи деякі рішення старішої ракети, за виключенням повністю нового хвостового оперення, заміна якого на Х-подібне має позитивно відобразитись на малопомітності ракети", - зауважує Defense Express.

Інтеграція ракети з літаками

Наразі у Пакистані не повідомляють про строки завершення робіт. Але отримання цієї ракети для Ісламабада має доволі велике значення, адже за своїми можливостями Taimoor має бути дотичний до європейської крилатої ракети Storm Shadow / SCALP, що стоїть на озброєнні повітряних сил Індії.

Аналітики також підкреслюють, що окрім розробки нової ракети, Пакистан ще має пройти можливо непростий етап з її інтеграції на нові літаки, у чому йому знадобиться допомога інших країн.

Наприклад, якщо Taimoor будуть інтегрувати до JF-17 (понад 150 у строю), які є спільним китайсько-пакистанським винищувачем, то без Пекіну навряд чи вийде обійтись. А для інтеграції цієї ракети під F-16 (до 75 у різних версіях) треба отримати дозвіл Сполучених Штатів Америки, що є дуже непростою задачею.

"Саме тому, як мінімум зараз, випробування Taimoor здійснюється з Mirage III, яких разом із Mirage 5 у Пакистана 120-160 одиниць у різному стані бойової та льотної готовності", - пише портал.

Інші новини про зброю

Як повідомлялося, раніше фельдмаршал Халіф Хафтар, сили якого контролюють схід Лівії, вирішив придбати бойову авіацію у Пакистана, знехтувавши російськими винищувачами.

Угода, про яку з власних джерел дізнався Reuters, яка офіційно підтверджена не була, стосується одразу 16 китайсько-пакистанських багатоцільових винищувачів-бомбардувальників JF-17 та 12 гвинтових тренувальних літаків Super Mushak.

