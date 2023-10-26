За підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи поставок озброєнь в Україну не зменшаться.

Україна вже в січні отримає нові ракети - з дальністю ураження 300 км, повідомила журналістка "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе з посиланням на високопоставлене джерело в Генштабі ЗСУ.

"За результатами зустрічі військового командування України з військовим командуванням союзників темпи постачання зброї в Україну не знизяться", - зазначила вона.

Передача ракет великої дальності Україні

17 Жовтня окупанти заявили, що українська армія вдарила далекобійними ракетами по військових аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську. Пропагандисти повідомили про серйозні втрати окупаційних військ.

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У Силах спецоперацій ЗСУ пізніше заявили, що була проведена операція DRAGONFLY. Вони відзвітували про знищення дев'яти вертольотів, спеціальної техніки, пускової установки протиповітряної оборони та складу боєприпасів.

В цей же день головнокомандувач збройними силами, генерал Валерій Залужний показав перші пуски в Україні американських ракет ATACMS великої дальності.

Україна зобов'язалася перед Німеччиною і США не бити по території Росії далекобійними ракетами Taurus і ATACMS, які Україна хоче отримати на озброєння з метою ураження ворожих цілей на окупованій українській території.

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