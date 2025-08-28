Артилерія має перевагу в дешевизні снарядів, потужності та масовості застосування.

В епоху війни дронів БПЛА заполонили поле бою в Україні та витісняють танки, бронетранспортери, а подекуди й солдатів із фронту, проте українські артилеристи стверджують, що не стали менше використовувати свої знаряддя. Як пише The Wall Street Journal, великокаліберні системи мають деякі ключові переваги, зокрема й велику вогневу міць. Простота також важлива, оскільки складне сучасне програмне забезпечення та електроніка часом ненадійні.

"Якщо ви намагаєтеся перетнути річку, а противник окопався, а мирних жителів немає, вам не потрібно літати на БПЛА і відстрілювати супротивників по одному", - сказав генерал Джеймс Рейні, який очолює Командування майбутнього армії США. Артилерія потрібна, щоб "підпалити той берег річки", додав він.

Зброя, яку, як кажуть, Йосип Сталін називав "богом війни", зіграла важливу роль на початку конфлікту. Однак зараз, за даними одного західного чиновника, в Україні від 70% до 80% втрат припадає на БПЛА.

"За словами військових чиновників і аналітиків, Україна використовує безпілотники частіше, ніж артилерію, багато в чому тому, що їх у неї більше, ніж гаубиць і снарядів до них, а не тому, що одні з них ефективніші за інші", - пише видання.

Оператори БПЛА також визнають переваги артилерії

"Дрони можуть бути заглушені, збиті або схильні до впливу погодних умов", - сказав молодший сержант Іван Корнієнко, оператор БПЛА 93-ї окремої механізованої бригади.

Крім того, артилерійський снаряд, як правило, дешевший. Раніше цього літа стандартний 155-мм снаряд, за даними одного з виробників боєприпасів, продавався приблизно за 3200 доларів. Нещодавно українська бригада заявила про купівлю двох типів вітчизняних безпілотників з акумуляторами за ціною близько 16 000 і 10 000 доларів за штуку. Китайські дрони Mavic можуть коштувати близько 1000 доларів, але їхня дальність і здатність нести важке корисне навантаження нижчі.

Артилерія також має міць, з якою безпілотники не можуть зрівнятися.

Так, 155-мм снаряд, випущений із деяких гаубиць, містить 6,6 кг вибухової речовини, а вага деяких боєприпасів може сягати 12 кг, повідомив заступник командувача ракетних військ і артилерії ЗС України полковник Сергій Мусієнко. Але небезпека багаторазово зростає, оскільки вибух розносить осколки снаряда по більшій площі. Типовий дрон із видом від першої особи може нести всього близько 4,5 кг, а деякі дрони можуть нести до 2,2 кг, сказав він.

"Дрон, ймовірно, може пролетіти через вікно квартири і вибухнути там, але 10-кілограмовим снарядом можна зруйнувати весь будинок", - сказав Мусієнко.

Це дає артилерії так званий масовий ефект, тобто її можна використовувати для ураження цілих територій.

Артилеристи віддають перевагу старішій і простішій артилерії

Їхню улюблену модель, M777, здебільшого британського виробництва, доводиться буксирувати на позицію, що, за словами деяких американських генералів, робить її повільною та застарілою через здатність безпілотників швидко виявляти та наводити знаряддя. Однак більш сучасні самохідні гаубиці, артилерійські гармати на гусеничному або колісному шасі, як правило, стають цілями при відході від вогневої позиції, сказав Мусієнко. Ці машини також можуть вийти з ладу.

Механік, приписаний до 43-ї бригади, розповів, що щонайменше одна деталь або функція їхніх Panzerhaubitze "щодня" ламається або виходить з ладу.

"Буксирувані знаряддя, такі як M777 і більш компактна британська L118, прості в експлуатації та ремонті, зазначили артилеристи. Те ж саме стосується і застарілих версій самохідної M109. Буксирувану артилерію також легше заховати серед дерев і камуфляжу. Артилеристи використовують дерев'яні та надувні муляжі, щоб відвести вогонь від справжнього знаряддя. Солдати часто переміщують свої гаубиці в сутінках, коли оператори безпілотників погано бачать, а нічне бачення не таке ефективне".

Рейні з армії США заявив, що самохідна артилерія все одно матиме перевагу у війні зі швидким наступом, на відміну від переважно статичних ліній фронту в Україні.

"Дрони справді точні і потрапляють точно в ціль, але артилерія покриватиме всю територію", - сказав Василь, пілот дрона, який знаходить і визначає цілі для артилерії 43-ї бригади.

"Артилерія була, є і буде богом війни", - додав він.

Раніше глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна зібрала величезну кількість "безцінних" даних з полів боїв, зокрема і за допомогою дронів.

Тепер Україна вивчає можливість обміну цими даними з союзниками, щоб зміцнити свої позиції в переговорах про гарантії безпеки.

