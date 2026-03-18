Українські бійці створили унікальний 'танк-франкенштейн' (відео)

Бійці 57 мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка створили унікальний "танк-франкенштейн". Як повідомляє Армія-TV, українські бійці встановили на платформу від САУ "Мста-С" башту від танка Т-72 і відрізали їй дуло.

За словами військових, цей саморобний тягач вже рятує пошкоджену техніку з поля бою.

"Задачі різні бувають, евакуація техніки. Прилітає нам завдання, виїжджає група технічної розвідки, ми приїхали на позицію, подивилися, що нам потрібно прибрати, хлопцям сказали, які на позиції, вони нам підготували все, потім по команді ми виїжджаємо тягачем і починаємо евакуацію", - розповів головний сержант взводу "Каспер".

За його словами, на рахунку "танка-франкенштейна", зокрема, евакуація української САУ "Богдана" та затрофеєний російський танк Т-72.

Механік-водій "Дід" розповів, що для комфорту на танку встановили камери переднього та заднього виду. Для безпеки на усю цю конструкцію наварили "мангал".

Як повідомляв УНІАН, Росія почала масово знімати з консервації найбільш ранні версії танків Т-72, які раніше не чіпала, зважаючи на їхнє сильне застарівання і загалом поганий стан.

Аналітики відкритих даних (OSINT), які діють у соцмережах під псевдонімами Covert Cabal і Jompy, вивчивши супутникові знімки баз зберігання військової техніки, зазначили, що до 2025 року росіяни майже не торкалися запасів танків Т-72 "Урал" і Т-72А: станом на початок 2025 року на складах їх усе ще залишалося 80% від довоєнної кількості.

Але вже у 2025 році ці застарілі танки почали знімати з консервації. За підрахунками Covert Cabal і Jompy, кількість Т-72 "Урал" і Т-72А на складах впала вдвічі - до 40% від довоєнних запасів, або до приблизно 450 одиниць.

