Зокрема, знищено вісім ворожих гелікоптерів.

За три місяці літа українські військові з 47-ї окремої механізованої бригади збили девʼять одиниць російської авіації. Загальна вартість знищених гелікоптерів та літака становить 139 млн доларів.

Про це повідомили у Telegram-каналі 47-ї ОМБр. Зазначається, що бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади працюють безперервно. Одні перебувають у постійній готовності, інші – тренуються.

"Поки 47-ма ОМБр не приїхала на Мелітопольський напрямок, окупанти літали тут впевнено і нахабно. Але після того, як знищили один ворожий Су-25 і вісім вертольотів Ка-52, їхня впевненість перетворилася на страх", – кажуть військові.

Знищення російської авіації: останні новини

Вранці 14 серпня 2023 року українські захисники "приземлили" ворожий вертоліт. Сталося це на Бахмутському напрямку. Згодом у Повітряних силах уточнили, що російський борт збили біля 5 ранку – йдеться про гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

За 17 серпня було знищено два російських вертольоти. Один Ка-52 ЗСУ "мінуснули" під Бахмутом. Другий вертоліт окупаційних військ РФ збили воїни 47 окремої механізованої бригади "Маґура". Сталося це в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: