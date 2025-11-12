Росіяни роблять все можливе, щоб продати свій винищувач "п’ятого покоління" хоч комусь.

Росіяни доставили експортну версію свого нового винищувача Су-57 до Об'єднаних Арабських Еміратів для участі в авіашоу. Відповідне відео виклало російське ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація".

"Скоро відкриється 19-й міжнародний авіасалон Dubai Airshow-2025. Перші учасники вже почали прибувати на майданчик. У тому числі російський літак п'ятого покоління Су-57Е, створений ОКБ Сухого ОАК", - йдеться у повідомленні.

За словами росіян, гості та учасники заходу зможуть побачити винищувач не тільки на землі, але і в небі Дубая.

Зазначається, що оновлену льотну програму з фігурами вищого пілотажу представить відомий у РФ льотчик-випробувач Сергій Богдан.

Москва просуває Су-57 на світовий ринок - що відомо

Участь Су-57 у Dubai Airshow не стала несподіванкою, адже росіяни роблять все можливе, щоб продати свій винищувач "п’ятого покоління" хоч комусь (наразі літак не експлуатує ніхто, крім самої Росії).

Раніше росіяни показали нове рекламне відео, на якому можна побачити внутрішні відсіки для озброєння Су-57 та дві протирадіолокаційні ракети типу Х-58, розташовані у передньому відсіку основного озброєння.

Також можна бачити ракети класу "повітря-повітря" малої дальності, розташовані у бічних відсіках.

За непідтвердженими даними вже є один покупець Су-57 - невелику кількість літаків цього типу нібито придбали алжирці.

Ще одним можливим покупцем винищувача називають Індію, хоча раніше індійці відмовилися від Су-57 через невідповідність літака вимогам п’ятого покоління, зокрема, нормам малопомітності.

