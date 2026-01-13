Saab показав, як одна ракета з Gripen 'зносить' російські С-400 і флот (відео)

У промо-ролику шведський концерн показав ураження РЛС С-400, атаки з Gripen і знищення великих надводних цілей, підкресливши універсальність ракети RBS-15 Mk4.

Шведський оборонний концерн Saab оприлюднив промо-відео, у якому продемонстрував бойові можливості ракети RBS-15, зокрема ураження компонентів російського зенітного ракетного комплексу С-400 та знищення великих надводних кораблів. Ракета застосовується з корабля, наземної пускової установки та винищувача JAS 39 Gripen.

Хоча модернізована версія RBS-15 Mk4 Gungnir не є новинкою – її замовили для Збройних сил Швеції ще у 2017 році як розвиток ракети, що перебуває на озброєнні з 1980-х, – нове відео чітко демонструє, проти яких цілей вона позиціонується сьогодні.

У ролику пара винищувачів Gripen завдає удару по елементах ППО, зокрема по російській оглядовій РЛС 91Н6, яка входить до складу С-400 і забезпечує круговий огляд на заявлену дальність до 600 км. Разом із радаром знищується й одна з пускових установок комплексу.

Морськими цілями у відео стали не російські кораблі, а китайські ракетні есмінці Type 052D. Saab навіть вказав реальний номер борту – 172, який належить есмінцю Kunming, першому кораблю цього класу. У відео показано роботу систем самозахисту – постановку радіолокаційних завад і спроби перехоплення ракет артилерійською системою Type 730, які виявляються безуспішними. У підсумку всі ракети влучають у цілі.

Кожен із зображених есмінців має водотоннажність близько 7,5 тис. тонн і оснащений 64 універсальними пусковими установками. Водночас у Saab не стали зображати російські ракетні есмінці, що пояснюється просто: у складі ВМФ РФ таких кораблів немає – існує лише нереалізований проєкт 23560 "Лідер".

Окремо у відео наголошується на простоті програмування RBS-15 завдяки інтуїтивному програмному забезпеченню. За заявленими характеристиками, RBS-15 Mk4 має дальність ураження понад 300 км, бойову частину масою 200 кг, загальну масу близько 650 кг (до 810 кг із прискорювачами), активну радіолокаційну головку самонаведення, інерціальну систему та завадостійку супутникову навігацію.

Літаки Gripen для України

Україна має намір закупити не менше 100 літаків Gripen E. Реалізувати угоду планується у термін 10-15 років. А у термін до 2033 року в Україні планують відкрите локальне виробництво цих літаків.

Вартість фінансування угоди не розголошується. Відомо, що кожен з винищувачів Gripen коштуватиме близько 125 млн євро.

Військово-повітряні сили Швеції заявили, що незабаром країна матиме можливість завдавати глибоких ударів далеко в тилу ворога. Вони досягнуть цього раніше, ніж планували, оскільки ВПС та Шведське агентство оборонних матеріалів (FMV) завершують інтеграцію літаків Gripen з крилатою ракетою Taurus німецького виробництва з випередженням термінів.

