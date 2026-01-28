Балістика та майже 150 безпілотників: як Україна відбила нічну атаку росіян

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.

У ніч на 28 січня (з 18:00 27 січня) ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 146 ударними безпілотниками.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, балістикою окупанти атакували з Ростовської області Росії, а БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів - із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - Росія, Чауда, Гвардійське - тимчасово окупована територія Криму. Близько 90 БпЛА - "Шахеди".

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас, додали у ПС ЗСУ, зафіксовано було влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.

Нічна атака на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, унаслідок нічної атаки росіян по низці областей України сталися влучання у багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури, загинули люди.

Так, зокрема, внаслідок атаки постраждала Білогородська громада Київської області. У житловій багатоповерхівці виникла пожежа покрівлі та верхнього поверху. Внаслідок атаки загинули двоє людей - чоловік та жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.

