Німеччина обігнала Китай і стала четвертим найбільшим експортером зброї у світі

Основними рушійними силами цього розвитку є війна в Україні та значне збільшення військових витрат багатьох європейських держав.

За останні п'ять років Німеччина значно розширила свою роль як світового експортера зброї, і у період 2021-2025 років вона піднялася з п'ятого на четверте місце в рейтингу провідних світових експортерів важкого озброєння, обігнавши Китай. Про це йдеться у звіті, опублікованому в понеділок Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI).

Зокрема, на Німеччину припадало 5,7 відсотка світового експорту зброї між 2021 і 2025 роками. Поставки німецької зброї зросли на 15 відсотків порівняно з періодом з 2016 по 2020 рік. У світовому масштабі торгівля важким озброєнням зросла на 9,2 відсотка за той самий період.

За даними SIPRI, майже чверть поставок з Німеччини – 24 відсотки – надійшла до України як військова допомога. Найбільшим регіоном-одержувачем основної німецької зброї була Європа з 41 відсотком поставок, далі йдуть Близький Схід (33 відсотки), Азія та Океанія (17 відсотків).

Серед європейських союзників Німеччини особливо значне зростання експорту зброї спостерігалося у Польщі (зростання на 4387 відсотків) та Італії (зростання на 157 відсотків). Італія зараз є шостим за величиною експортером зброї у світі.

За даними SIPRI, основними рушійними силами цього розвитку є війна в Україні, сумніви щодо відданості США НАТО та значне збільшення військових витрат багатьох європейських держав. Європа також набуває значення як експортер: експорт з 27 країн - членів ЄС зріс на 36 відсотків, а імпорт потроївся. Близько третини світової торгівлі важкими озброєннями зараз йде до Європи.

Експорт озброєнь у світі

США ще більше зміцнили своє домінуюче становище на світовому ринку важкого озброєння. За даними SIPRI, їхня частка у світовому експорті озброєнь зросла з 36 до 42 відсотків, а обсяг американських поставок збільшився на 27 відсотків.

Хоча Росія залишається третім за величиною експортером важкого озброєння у світі, її експорт різко скоротився на 64 відсотки між 2021 і 2025 роками. При цьому Росія була єдиною з 10 країн-постачальників, чий експорт озброєнь скоротився.

Водночас Україна була найбільшим у світі отримувачем основних видів озброєнь у 2021–2025 роках, отримавши 9,7 відсотка від загального обсягу світового імпорту озброєнь.

