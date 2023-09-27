Ілля Євлаш вказав на важливість ретельного планування.

Винищувачі F-16 в українському небі гратимуть досить серйозну роль, але самі по собі не прорвуть оборону російських окупантів. Операція повинна бути ретельно спланована та враховувати піхоту, танкові підрозділи та інше.

"Авіація сама по собі без піхоти без танкових підрозділів не грає ключової ролі. Звичайно, це все повинно бути в комплексі з попереднім плануванням злагоджених дій партнерів, наших союзників і також сусідів, які безпосередньо беруть участь зліва і справа", - розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

При цьому він підкреслив, що ретельно спланована операція разом із зразками новітньої зброї, яка надходить від партнерів, в тому числі високоточне далекобійне озброєння, як HIMARS і ракети Storm Shadow/SCALP EG, дадуть хороший результат.

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Винищувачі F-16 для України - головні новини

Україна дуже довго вела переговори про передачу винищувачів F-16 захисту українського неба від російських атак. Цього року Данія пообіцяла передати 19 літаків, а Нідерланди - 42. При цьому Норвегія розглядає можливість поповнити число F-16 для України. Крім того, ряд країн навчатимуть українських пілотів та інженерів, у тому числі Португалія.

У свою чергу, щоб пришвидшити поповнення Повітряних сил України винищувачами, Вашингтон у прискореному порядку пообіцяв видавати дозволи на передачу F-16.

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