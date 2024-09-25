Автомобіль оснащується 4-6 камерами та іншою електронікою, яка дає змогу керувати машиною на відстані.

На фронті в Україні вже з'явилися два позашляховики з технологією дистанційного керування. На презентації в Україні пілот із Таллінна, керуючи автомобілем по інтернету, розігнав його до 100 км/год.

Розробники цієї технології - естонська компанія. За словами технічного директора компанії Прійті Хальяка, обладнати один автомобіль з усією електронікою коштує близько 10 тисяч доларів, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наразі управління здійснюється паралельною роботою 4g або 5g інтернету і Starlink. Також у розробці передача відеосигналу по радіозв'язку. Станція управління, яку привезли в Україну, найбільша. Надалі будуть створені компактні станції. Автомобіль оснащується 4-6 камерами та іншою електронікою, яка дає змогу керувати машиною на відстані. У найближчих планах - камера нічного бачення.

Важливим є те, що дистанційне керування транспортними засобами має рятувати життя військових на фронті. На НАТОвських навчаннях в Естонії цю технологію застосовували розвідники. У разі виявлення автомобіля противник відкриває по ньому вогонь, а камери фіксують ворожі позиції. Також безпілотні авто можуть виконувати найризикованіші завдання: доставка боєприпасів, евакуація поранених, запуск систем ППО.

Війна в Україні - використання нових технологій

У Міноборони України кодифікували і допустили до використання в підрозділах ЗСУ український всюдихід-амфібію "ТАХА", який у самому відомстві назвали "унікальним".

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони. "ТАХА" тисне шинами на поверхню слабкіше, ніж нога людини. Це дає їй змогу рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах", - йдеться в заяві відомства.

Завдяки особливостям своєї конструкції всюдихід можна використовувати в заболоченій місцевості, в умовах глибокого снігу і навіть при виїзді з води на лід.

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