Країни-члени НАТО зазначають, що новий договір не підписала жодна держава, що володіє ядерною зброєю.

Країни-члени НАТО розкритикували Міжнародний договір про заборону ядерної зброї, який був прийнятий в 2017 році і мав набути чинності 22 січня 2021 року.

Як йдеться в заяві Ради НАТО, цей документ "не відображає міжнародну ситуацію з безпекою, яка стає все складнішою", передає DW.

У НАТО зазначають, що новий договір не підписала жодна держава, що володіє ядерною зброєю. В Альянсі впевнені, що він "не відповідає існуючій архітектурі нерозповсюдження ядерної зброї та роззброєння". Крім того, в документі відсутні "чіткі механізми" перевірки його дотримання, наголошується в заяві НАТО.

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Разом із тим альянс підтверджує свою прихильність Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), що діє з 1970 року за участю 190 країн, і вважає його "єдиним надійним шляхом до ядерного роззброєння".

НАТО також підтверджує прихильність збереженню і посиленню контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження ядерної зброї і "продовжує підтримувати остаточну мету - світ без ядерної зброї".

Договір про заборону ядерної зброї: що відомо

Договір про заборону ядерної зброї - міжнародна угода, яка забороняє розробку, випробування, зберігання, придбання, транспортування та використання озброєнь такого типу. Документ був прийнятий в липні 2017 року за підтримки 122 держав світу.

Низку країн світу, у тому числі всі ядерні держави та країни НАТО бойкотують договір. США, Росія, Франція, Велика Британія і Китай стверджують, що їхній ядерний арсенал носить виключно стримуючий характер, і підкреслюють, що вони прийняли ДНЯЗ. Однак цей договір не прийняли Індія, Пакистан та Ізраїль, що де-факто також володіють ядерною зброєю. Північна Корея, яка імовірно має ядерні боєголовки, вийшла з ДНЯЗ у 2003 році.

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Автор: УНІАН