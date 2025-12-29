Експорт німецької зброї до України скоротився на 86% у 2025 році, - Euractiv

Зазначається, що падіння відображає перехід від продажу нової зброї до довгострокових проєктів.

Експорт зброї з Німеччини до України різко скоротився у 2025 році, а експортні дозволи склали 1,14 мільярда євро порівняно з 8,15 мільярда євро минулого року.

Про це повідомляє Еuractiv з посиланням на дані Міністерства економіки країни.

Зазначається, що хоча Берлін продовжує позиціонувати себе як одного з ключових спонсорів Києва, падіння відображає перехід від продажу нової зброї до довгострокових проєктів.

Відео дня

"Після досягнення рекордних рівнів у два попередні роки через загострення воєн та напруженості у всьому світі, обсяг експорту зброї з Німеччини зараз загалом знижується. Згідно з парламентською відповіддю, з якою ознайомився Euractiv, уряд схвалив експорт на суму 8,4 мільярда євро цього року, порівняно з 12,15 мільярда євро у 2024 році", - мовиться у матеріалі.

Найбільше падіння стосується України. Експортні дозволи на суму 1,14 мільярда євро до Києва покривають лише продаж зброї та військової техніки. Вони не відображають ширшу військову підтримку Німеччини Україні, яка становить близько 9 мільярдів євро та включає прямі закупівлі та поставки обладнання, такого як зброя виробництва США.

У виданні нагадали, що згідно з німецьким законодавством, весь експорт зброї та деяких військових товарів має бути схвалений міністерством економіки.

Речник міністерства повідомив агентству DPA , що нинішня підтримка України частково базується на експортних ліцензіях, виданих минулого року. Уряд також переходить до довгострокових проєктів, які "не будуть негайно відображені" у річних показниках експорту.

Речник також додав, що Україна дедалі більше інвестує у власне виробництво озброєнь.

Дрони для України

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині створюють спільне виробництво дронів для України у промислових масштабах. За це відповідатиме спільне німецько-українське оборонне підприємство "Quantum Frontline Industries".

Підприємство створить першу у Європі повністю автоматизовану промислову закордонну виробничу лінію безпілотників для Збройних сил України. Передбачається, що 100% виробленої продукції буде відправлено Силам оборони України в обсягах, визначених Міністерством оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: