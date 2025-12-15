Спільне підприємство створюють німецька компанія Quantum Systems і українська Frontline Robotics.

Українські дрони вперше будуть вироблятися у промислових масштабах в Європі в межах нової ініціативи "Будуй з Україною". За це відповідатиме спільне німецько-українське оборонне підприємство "Quantum Frontline Industries".

Як йдеться у пресрелізі німецької компанії Quantum Systems, спільне підприємство створене разом з українською компанією Frontline Robotics. Виконавчим директором підприємства стане 37-річний Маттіас Лена.

Підприємство створить першу у Європі повністю автоматизовану промислову закордонну виробничу лінію безпілотників для Збройних сил України. У межах ініціативи "Будуй з Україною" воно масово вироблятиме багатоцільові безпілотні апарати, які довели свою ефективність на полі бою. Спершу ці дрони були розроблені компанією Frontline Robotics.

Передбачається, що 100% виробленої продукції буде відправлено Силам оборони України в обсягах, визначених Міністерством оборони України.

Зазначається, що виробнича лінія поєднуватиме українську технологію, перевірену на полі бою, з німецькою промисловою автоматизацією, створюючи нову модель транскордонного спільного виробництва оборонної продукції – "Німецьку модель". Це також відкриє можливість для працевлаштування українців в Німеччині.

Також уточнюється, що німецька компанія Quantum Systems забезпечить промислову інфраструктуру та виробничі операції, а українська Frontline Robotics надасть виробничу ліцензію, навчання та повну підтримку життєвого циклу відповідно до стандартів НАТО.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року стало відомо, що Німеччина профінансує виробництво 500 далекобійних дронів для України. Ці дрони зможуть атакувати цілі на відстані 1200 км.

У травні поширювалася інформація, що Німеччина допоможе Україні розробити крилаті ракети дальністю до 2500 км.

