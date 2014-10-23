Прем'єр-міністр Канади про стрілянину в Оттаві: терористам не вдасться залякати канадців

Виступаючи в четвер на засіданні Палати громад, Харпер заявив про необхідність посилити антитерористичне законодавство і повідомив, що така робота вже ведеться, повідомляє Радіо Свобода.

Прем'єр-міністр підкреслив, що терористам не вдасться залякати канадців. "Ми будемо обережні, але не впадемо в паніку", - сказав Харпер.

Один зі словмисників, які вчинили напад в Оттаві 22 жовтня, - 32-річний канадець Майкл Зеаф-Бібо вже був на підозрі у спецслужб і його закордонний паспорт був анульований. Саме він застрелив охоронця Натана Сірійо у військовому меморіалі та почав стріляти в будівлі парламенту, де був убитий сержантом почесної варти Кевіном Вікером.

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20 жовтня загинув ще один канадський військовослужбовець, якого навмисно збили машиною в провінції Квебек. За кермом був молодий канадець, який нещодавно прийняв іслам. Він також був застрелений поліцейськими.

Канада вже направила свої війська і військові літаки для участі у військовій операції коаліції на чолі з США проти бойовиків радикального угрупування "Ісламська держава", що діють в Сирії і Іраку. Рішення підтримати операцію було прийнято канадськими законодавцями 7 жовтня.