Туск заявив, що розмови з Путіним про поділ України не було
Колишній голова польського уряду Дональд Туск заявляє, що президент Російської федерації Володимир Путіни ніколи йому не пропонував поділити територію України.
Як передає кореспондент УНІАН із Польщі, про це він сьогодні сказав в ефірі TOK FM, коментуючи скандал, який на початку цього тижня викликали слова колишнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського в інтерв'ю Politico Magazine.
"На жодній із зустрічей із президентом Путіним жодна така пропозиція не була озвучена", - сказав Туск.
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Нагадаємо, Сікорський заявляв у згаданому інтерв'ю, що Путін запропонував Туску поділити Україну ще у лютому 2008 року під час їхньої зустрічі у Москві. Пізніше, коментуючи справу польським медіа, він назвав це "історичною алюзією" та "поганим жартом", а не "пропозицією", але в кінцевому результаті відмовився від своїх слів, зазначивши, що зустрічі Туска з Путіним взагалі тоді не було і його "підвела пам'ять".
Обраний наприкінці серпня новим головою Ради Євросоюзу Туск підтвердив останню декларацію Сікорського, зазначивши, що шість років тому у Москві він не проводив двосторонню зустріч із Путіним, на якій, за першою версію Cікорського, прозвучали ці слова.
"Не було зустрічі тет-а-тет у Москві. Була так звана зустріч у вузькому колі і, можливо, хтось плутає такі форми, але зустрічі у вузькому колі - це чотири на чотири або п'ять на п'ять", - сказав політик.
Туск запевнив, що підсумки таких зустрічей детально описують у службових записках і вся інформація тоді теж була передана тодішньому президенту Леху Качинському.
"Ціла ця історія показує, наскільки людська пам'ять може ввести в оману", - сказав Туск, назвавши "неадекватними" емоції, які викликала ця справа на фоні того, що зараз діється у світі.
Туск, котрий очолював уряд Польщі від осені 2007 року і став першим головою уряду в сучасній історії країни два терміни поспіль, заявив, що вважає цю справу "закритою" після того, як Сікорський визнав, що він помилився.
Як повідомляв УНІАН, інтерв'ю Сікорського Politico Magazine спричинило величезний скандал у Польщі і стало черговою підставою для найбільшої опозиційної партії "Закон та справедливість" домагатися відставки політика з посади голови Сейму за "безвідповідальність".
Як заявив лідер партії Ярослав Качинський, Сікорський, серед іншого, був зобов'язаний поінформувати про цю справу тодішнього президента і його рідного брата Леха Качинського, але не зробив цього.