Туск заявив, що розмови з Путіним про поділ України не було

Як передає кореспондент УНІАН із Польщі, про це він сьогодні сказав в ефірі TOK FM, коментуючи скандал, який на початку цього тижня викликали слова колишнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського в інтерв'ю Politico Magazine.

"На жодній із зустрічей із президентом Путіним жодна така пропозиція не була озвучена", - сказав Туск.

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Нагадаємо, Сікорський заявляв у згаданому інтерв'ю, що Путін запропонував Туску поділити Україну ще у лютому 2008 року під час їхньої зустрічі у Москві. Пізніше, коментуючи справу польським медіа, він назвав це "історичною алюзією" та "поганим жартом", а не "пропозицією", але в кінцевому результаті відмовився від своїх слів, зазначивши, що зустрічі Туска з Путіним взагалі тоді не було і його "підвела пам'ять".

Обраний наприкінці серпня новим головою Ради Євросоюзу Туск підтвердив останню декларацію Сікорського, зазначивши, що шість років тому у Москві він не проводив двосторонню зустріч із Путіним, на якій, за першою версію Cікорського, прозвучали ці слова.

"Не було зустрічі тет-а-тет у Москві. Була так звана зустріч у вузькому колі і, можливо, хтось плутає такі форми, але зустрічі у вузькому колі - це чотири на чотири або п'ять на п'ять", - сказав політик.

Туск запевнив, що підсумки таких зустрічей детально описують у службових записках і вся інформація тоді теж була передана тодішньому президенту Леху Качинському.

"Ціла ця історія показує, наскільки людська пам'ять може ввести в оману", - сказав Туск, назвавши "неадекватними" емоції, які викликала ця справа на фоні того, що зараз діється у світі.

Туск, котрий очолював уряд Польщі від осені 2007 року і став першим головою уряду в сучасній історії країни два терміни поспіль, заявив, що вважає цю справу "закритою" після того, як Сікорський визнав, що він помилився.

Як повідомляв УНІАН, інтерв'ю Сікорського Politico Magazine спричинило величезний скандал у Польщі і стало черговою підставою для найбільшої опозиційної партії "Закон та справедливість" домагатися відставки політика з посади голови Сейму за "безвідповідальність".

Як заявив лідер партії Ярослав Качинський, Сікорський, серед іншого, був зобов'язаний поінформувати про цю справу тодішнього президента і його рідного брата Леха Качинського, але не зробив цього.