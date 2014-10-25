Кемерон відмовився збільшувати британський внесок у бюджет ЄС

Кемерон висловив цею вимогу на зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі 24 жовтня, в ході якої обговорювалися економічні проблеми, повідомляє Радіо Свобода.

Він також заявив журналістам: "Я не буду оплачувати цей рахунок 1 грудня", назвавши вимогу "неприйнятною".

Лідери ЄС просять від Великобританії додатково виділити 2,1 мільярда євро, тобто на 20 відсотків більше, ніж зараз, оскільки справи в британській економіці йдуть краще, ніж прогнозувалося.

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Внески до бюджету ЄС здійснюються відповідно до розміру економік країн-учасниць. Нідерланди, Фінляндія і навіть Греція та Ірландія також висловили свій гнів щодо доплати, яка вимагається після перерахунку бюджетів країн ЄС.

Лідер Партії незалежності Великобританії Найджел Фараж, який користується все більшим успіхом виборців, назвав ЄС "кровожерливим вампіром, який бенкетує на крові британських платників податків".