Рейтинг Путіна різко впав з початку року - дослідження

Це випливає з дослідження соціологів «Левада-центру».

У серпні 2014 року рейтинг Путіна досяг піку - 57%, але вже через місяць, у вересні, цей показник опустився до 49%. Це приблизно відповідає квітневим рейтингам. Для порівняння, у січні 2014 року, тобто до зміни влади в Україні, рейтинг Володимира Путіна становив 29%.

«Середня оцінка діяльності Володимира Путіна на посту президента (за шкалою від «1» - найнижча до «10» - найвища) досягла значення - 7,33, що вище того, що спостерігалося в останні п'ять років, але нижче значення у 2008 році - 7,49, коли був зафіксований історичний максимум підтримки Путіна», - сказано в звіті.

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Варто відзначити, що це рейтинги з розрахунку «від усіх», включаючи тих, хто не визначився. У перерахунку на тих, хто точно визначився з вибором, рейтинг Путіна знизився лише з 87% до 81%.

Сильно скоротилася і кількість тих, хто визначився: у серпні таких було рівно дві третини, до вересня їх стало вже 59%. Для порівняння у січні показник становив 45%.

Також цікаво, що 17% росіян просто не бачать гарної заміни Путіну.