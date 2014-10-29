У Кремлі спростували чутки про ракову пухлину в Путіна

"Не дочекаються, тіпун на язик, все нормально", - цитує Пєскова ТАСС.

Нагадаємо, 24 жовтня New York Post опублікував статтю про те, що Володимир Путін вже кілька років хворий на рак.

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Саме важкою хворобою журналіст Річард Джонсон пояснив політичну активність Путіна. «Він хоче залишити у спадок велику Росію, розширивши межі країни, як і Сталін», - стверджує автор. Крім того, за версією Джонсона, лікуванням російського президента займається його старий німецький товариш, якого він зустрів в Дрездені, коли ще працював агентом КДБ».