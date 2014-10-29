Британські депутати не досягли згоди щодо референдуму про вихід з ЄС

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на британську The Independent. В навмисному провалі законопроекту консерватори звинувачують колег з Ліберально-демократичної партії, які у відповідь на своє голосування вимагали підтримку так званого "податку на спальні".

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"Питання проведення референдуму буде ключовим на наступних загальних виборах, лейбористи і ліберальні демократи зробили все, щоб цей референдум не відбувся", - заявив депутат від консерваторів Боб Ніл.

У Великобританії вже деякий час ведуться дебати щодо того, чи варто залишатися в країні Євросоюзі.

Прем'єр Девід Кемерон обіцяв проведення референдуму про вихід Великобританії з ЄС у 2017 році в разі перемоги консерваторів на парламентських виборах, які відбудуться в 2015 році.