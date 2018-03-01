Європарламент проголосував за жорсткі санкції проти Польщі

Тепер для запровадження жорстких покарань проти Польщі необхідно чотири п'ятих голосів у Раді ЄС.

Європейський парламент переважною більшістю голосів проголосував за санкції Євросоюзу проти Польщі.

У четвер, 1 березня, євродепутати ухвалили відповідну резолюцію 422 голосами "за", проти проголосували 147 євродепутатів, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Приводом до таких жорстких дій стало згортання в країні демократії та правової держави, а їхньою метою - відмова польського уряду націонал-консерваторів "Права і справедливості" (ПіС) від скандальної реформи правосуддя.

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Від урядів країн-членів Євросоюзу, таким чином, вимагається діяти відповідно до статті 7 Маастрихтської угоди, яка дозволяє припиняти дію окремих прав країни-порушника. Мова може йти про санкції аж до позбавлення Варшави голосу у Раді Європейського Союзу.

Тепер для запровадження жорстких покарань проти Польщі необхідно чотири п'ятих голосів у Раді ЄС - тобто на це мають погодитися 22 країни-члена Євросоюзу. Перше таке голосування очікується у квітні.

Утім, Єврокомісія намагатиметься переконати Варшаву переглянути свої реформи, які підривають принцип поділу гілок влади. Зокрема нещодавні зміни щодо судочинства частково узалежнили суди від підконтрольного панівній партії міністерства юстиції. Досі Польща відкидала критику і заявляла про втручання Брюсселя у внутрішні справи країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейська комісія прийняла рішення розпочати процедуру впровадження санкцій щодо Польщі, передбачену ст.7 Трактату про Европейський Союз (визнання Радою ризику серйозного порушення державою-членом ЕС цінностей Союзу).

Нагадаємо, 24 липня президент Польщі Анджей Дуда застосував право вето на суперечливі закони про Верховний суд і Національну раду суддів. Схвалення цих законів польським парламентом викликало масові протести всередині Польщі та критику за кордоном.

25 липня президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, ухвалених парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.