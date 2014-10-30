Експерт: Путіна повалять, коли в Росії з'явиться альтернатива нинішньому режиму

Про це розповів соціолог, керівник «Левада-Центру», доктор філософських наук Лев Гудков в колонці в журналі «Новое Время».

Зокрема, Гудков зазначає, що росіяни вже не бачать Путіна як національного лідера, швидше, як спритного і цинічного політика, який нехтує будь-яким правом і мораллю заради досягнення своїх цілей.

«Якби вибори президента РФ відбулися в найближчу неділю, 49% росіян проголосували за Володимира Путіна. Це на 8% менше, ніж показало таке ж опитування місяць тому», - говорить експерт.

Тим не менш, поки, на думку Гудкова, багато росіян все так само вірять пропаганді і тезам про те, що «Путін повертає споконвічно російські землі». Однак просунута частина населення вже відчула дію санкцій і вельми стурбована цією обставиною.

Читайте такожРосіяни назвали США і Україну головними ворогами своєї країни

«Якщо судити за даними наших досліджень, все більше людей замислюються про наслідки авантюрної силової політики Росії», - сказав соціолог. І додав, що поки що у Путіна не з'являться сильні супротивники і альтернатива існуючій владі в РФ, зміни політичного режиму чекати не варто.

Повну версію колонки Гудкова читайте у свіжому номері журналу «Новое Время».