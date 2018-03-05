На парламентських виборах в Італії лідирують правоцентристи з Берлусконі

Партія колишнього прем'єр-міністра країни Сильвіо Берлусконі «Вперед, Італія» набирає 14,28% голосів, в рамках коаліції лідирує партія «Ліга» з 18,37% голосів.

Коаліція правоцентристських партій Італії лідирує з 37,56% голосів на виборах в сенат, випливає з даних МВС. Читайте такожКонтрсистемна партія перемагає на виборах в Італії - екзит-пол Партія колишнього прем'єр-міністра країни Сильвіо Берлусконі «Вперед, Італія» набирає 14,28% голосів, в рамках коаліції лідирує партія «Ліга» з 18,37% голосів. Партія «Рух 5 зірок» зайняла друге місце з 31,46% голосів, ставши партією, яка показала кращий результат на виборах.

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