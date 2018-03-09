Російський екс-шпигун міг працювати на західну розвідку в Британії - ЗМІ

Три джерела розповіли невідомі подробиці про колишнього російського розвідника.

Колишній співробітник російської розвідки Сергій Скрипаль, якого отруїли в Солсбері, міг співпрацювати з західною розвідкою. Саме це і могло стати причиною отруєння.

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За даними джерела Financial Times, після видачі Росією Скрипаля Великобританії, він продовжив займатися шпигунською діяльністю на користь західних спецслужб. Незважаючи на те, що він не був корисним в оперативній діяльності, він, однак, знав специфіку російських служб, передає "Медуза".

Інше джерело стверджує, що екс-агент допомагав у підготовці контррозвідників, розповідаючи, як саме шпигуни з Росії працюють у західних країнах. У Солсбері, як наголошується, Скрипаль міг бути своєрідним викладачем.

У Великобританії колишній співробітник ГРУ не спілкувався з іншими росіянами. Він став членом клубу залізничників країни і, за офіційною версією, був відставним британським чиновником. Про це розповів німецький підприємець Франц Зедельмайєр. Він додав, що імені, однак, Скрипаль не поміняв.

Як повідомляв УНІАН, колишній російський розвідник Сергій Скрипаль потрапив до лікарні після отруєння невідомою речовиною. Видання The Telegraph дізналося, що Скрипаль раніше звертався у поліцію з заявою про те, що побоюється за своє життя.