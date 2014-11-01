Четвертий гумконвой повернувся до Росії

Четверта колона "гуманітарної допомоги Донбасу", повернулася до Росії

Про це повідомляє Lenta.ru. Машини перетнули кордон через прикордонні пункти пропуску "Матвєєв Курган - Успенка" та "Донецьк - Ізварине". Нагадаємо, що вчора окуповані території Донбасу відвідав четвертий гуманітарний конвой Росії. Читайте такожРосія планує відправити на Донбас ще один гумконвой Українські митники оглянули путінський "гумконвой", однак жодних документів не оформляли. Крім того Росія хоче відправити вже п'ятий "гумконвой" на Донбас.

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