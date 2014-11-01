Четвертий гумконвой повернувся до Росії
02:24, 01 листопада 2014Світ
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Четверта колона "гуманітарної допомоги Донбасу", повернулася до Росії
REUTERS
Про це повідомляє Lenta.ru.
Машини перетнули кордон через прикордонні пункти пропуску "Матвєєв Курган - Успенка" та "Донецьк - Ізварине".
Нагадаємо, що вчора окуповані території Донбасу відвідав четвертий гуманітарний конвой Росії.
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Українські митники оглянули путінський "гумконвой", однак жодних документів не оформляли.
Крім того Росія хоче відправити вже п'ятий "гумконвой" на Донбас.
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