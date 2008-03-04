Пентагон оцінив військову міць КНР

Китай у 2007 році витратив на військові потреби 139 мільярдів доларів - в 3 рази більше, ніж офіційно визнає влада КНР, йдеться в доповіді Пентагона, оприлюдненій у понеділок, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Значна частина цієї суми, вказують автори доповіді, була направлена на придбання нових озброєнь - ядерних ракет, здатних вражати цілі на території США, сучасних балістичних ракет середнього і дальнього радіусу дії, есмінців і підводних човнів, здатних нести балістичні ракети, літаків і мобільних комплексів ППО.

Основним постачальником озброєнь до Китаю як і раніше залишається Росія, йдеться в доповіді Пентагона. Саме з цієї країни до КНР надходять сучасні системи наведення, військові літаки і есмінці. Росія також допомагає Китаю в розвитку космічної програми.

Автори доповіді вказують, що військова програма Китаю як і раніше "позбавлена прозорості", що веде до зростання напруженості, як в регіоні, так і в світі загалом. "Китай прагне грати все значнішу роль на світовій арені, тому вкрай важливо, щоб світова спільнота чітко розуміла цілі оборонної програми цієї країни", - відзначають автори доповіді.

При цьому експерти Пентагона висувають припущення, що одним зі стратегічних завдань, поставлених перед збройними силами КНР, є підготовка до військового конфлікту з Тайванем. Китай, йдеться в доповіді, розглядає і сценарій надання Тайваню військової допомоги з боку США. Китай, вважають експерти Пентагона, може спробувати застосувати військову силу не тільки в ситуації з Тайванем, який КНР вважає своєю територією, але і в інших територіальних суперечках, а також конфліктах, пов`язаних з доступом до ресурсів.

Доповідь Пентагона, присвячена військовим програмам Китаю, також приділяє особливу увагу "кібератакам", в яких США вже неодноразово звинувачували китайську владу. Відзначаючи, що прямих доказів того, що незаконні проникнення в мережі державних органів і комерційних структур проводяться хакерами за наказом влади Китаю, немає, автори доповіді відзначають, що "характер дій хакерів і скоординованість їх атак дозволяють говорити про відпрацювання методів кібервійни".