Головою італійського сенату вперше стала жінка

Вперше в історії Італії другу посаду в країні після президента обійняла жінка.

Головою верхньої палати італійського парламенту обрана Марія Елізабетта Альберті Казеллаті.

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Як повідомляє La Stampa, її підтримали 240 сенаторів з 319. Вперше в історії Італії другу посаду в країні після президента обійняла жінка.

Казеллаті народилася в 1946 році, має юридичну освіту. У 1994 році вона стала членом правої партії «Вперед, Італія», лідером якої є Сильвіо Берлусконі. У цьому ж році Казеллаті вперше була обрана сенатором. Місцеві ЗМІ характеризують її як «залізну прибічницю» Берлусконі.

Казеллаті займала керівні посади в двох урядах Сильвіо Берлусконі: у 2004-2006 роках вона була заступником міністра охорони здоров'я, в 2008-2011 роках обіймала посаду заступника міністра юстиції.