"На це було боляче дивитися": очевидці розповіли подробиці жахливої трагедії у російському ТЦ

Люди змушені були вибігати з басейну, ледве встигнувши схопити одяг; багато хто вистрибував з вікон, рятуючись від страшної пожежі в торговому центрі.

Трагічна пожежа в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» стала однією з найбільших в Росії за останні сто років. Кількість загиблих вже перевалила за півсотні, але рятувальники продовжують пошуки зниклих і, очевидно, що жертв буде більше.

За словами постраждалих, в торговому центрі не спрацювала система пожежної безпеки. "Лента.ру" зібрала свідчення очевидців цієї трагедії.

Дмитро Хорошавцев, очевидець

«Ми спочатку подумали, що це вчення або щось в цьому роді, але всі відразу кинулися до виходу. Коли двері зали, нарешті, відчинилися, в коридорі вже нічого не було видно, тільки клуби гарячого диму. В метрі ніякої видимості, дихати неможливо, всі кричать, величезна юрба... маленькі діти, їхні батьки втрачали, це просто не описати! Пожежники теж не так швидко приїхали зі швидкими. Люди вибивали вікна і стрибали. Ніхто не попередив про пожежу з боку адміністрації, ні звуків сирен, нічого взагалі. І навіть евакуаційні двері на першому поверсі виявилися закриті. Я досі пір не зрозумію, як нам вдалося вибратися з цієї вогняної пастки!»

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Костянтин Колабухов, потерпілий

«Хлопчик десь трьох з половиною років заліз у куток клітки в ігровій кімнаті і не хотів виходити, коли почалася пожежа. Дівчина-касир змогла залізти туди і винести хлопчика, а я його взяв на руки і побіг вниз по сходах. Надихався димом, звичайно. Але загрози життю хлопчика немає. Він зараз в цій лікарні з легким отруєнням».

Ганна Заречнева, очевидець

«Це просто жах... Важко описати те, що сьогодні сталося... Звичайний вихідний день. всією сім'єю вирішили сходити в кіно на «Тихоокеанський рубіж». Вбралися в найкращий одяг і поїхали. Весь ТЦ «Зимова Вишня» був заповнений відвідувачами. Місце на парковці навколо нього ледве знайшли. (...) Десь в середині сеансу двері відчинилися і в світлі, що надходить з холу, пролунав крик: «Пожежа! Пожежа!». (...)

Сеанс не перервали, світло в залі так і не включили. Сигналку не було чути. Натовп кинувся через одні вузькі двері. (...) Вискочивши з кінозалу, ми побачили щільний чорний їдкий дим, який повністю затягнув дитячу ігрову площадку, і другий кінозал їх було зовсім не видно. Дихати вже було нічим. Добігли до сходів: там вже люди в більшій паніці спускалися вниз. Хтось спускався ліфтом. Дуже багато дітей, які плакали і кричали. (...)

Адміністратор в паніці стояла і не знала, що робити, якийсь чоловік кричав, що там, в одному з кінозалів залишилися його діти. Знайшовши кимось впущену шапку, Діма намочив її водою і спробував пройти до залу. Але щільність і їдкість диму були настільки високі, що шапка просто не допомагала. «У вас є протигаз?», — став він просити у охоронця. Але той тільки розвів руками. Спроба пробратися до дітей виявилася марною. Без спецобладнання це зробити було просто неможливо. (...) Даня почав плакати, криком: «Де тато?! Наш тато загине?!». (...) Через вентиляційні шахти дим валив вже і на першому поверсі, поширюючи неможливий сморід, від якого дерло горло і сльозилися очі. (...)

В цей час на виїзді з парковки утворилася ціла пробка з авто. Люди замість того, щоб дати проїхати пожежним розрахункам, ломилися йому назустріч, рятуючи свої авто. З вікон четвертого і третього поверхів клубочився дим, а потім стало вириватися і полум'я. (...) Діма себе, звичайно ж, картає за те, що він так і не зміг дістатися до них... (...) І тільки купа питань у голові: «За що? Чому постраждали ці дітки?»

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Родичка зниклого без вісти

«Люди висіли з четвертого поверху, вікна повибивали, на рамах висіли у вас на очах! Люди, розумієте! Людина виповзала з четвертого поверху, це взагалі-то було страшно бачити! І впав — все, його нема! А пожежну драбину йому так і не підвезли! Стояли і дивилися, нічого не робили!»

Олександр Калачов, потерпілий

«(...) Немає слів це все описати, нікому не бажаю все це пройти, страшно, коли батьки шукають своїх дітей, які просто прийшли подивитися кіно. Ці голоси дітей в телефоні: "Мамо, нам нічим дихати, я задихаюся". Просто... Я не знаю».

Любов Власенко, постраждала

«Нас було чоловік десять в басейні. Нам крикнули: "Біжіть" і ми навіть не встигли одягнутися, тільки з шафок одяг похапали. Вибігли на дах. Один чоловік почав панікувати, пропонував стрибати вниз, тому що дах скоро обвалиться. Але я попросила його припинити панікувати. Хвилин 40 ми дзвонили по всіх адресах, кричали з даху, щоб нас врятували, але ніхто не приходив. Тільки потім нас врятували пожежники».

Поліна Прилуцька, очевидець

«Багато пішли в кіно у вихідний день. Мені розповідали, що мама з сином дивилися фільм в одному залі, а молодша донька — їй років дев'ять — в іншому, була на мультфільмі. І як раз той зал, в якому транслювали мультфільм, його двері закриті, і що з дітьми досі невідомо. А саме вони вважаються зниклими. Мама з сином врятувалися, вони знаходяться в штабі. На них боляче дивитися!»

Родичка зниклої

«Відразу після початку пожежі з кінотеатру дзвонила моя племінниця Віка. Вона говорила, що горить все, двері в кінотеатрі заблоковані. Я їй кажу: „Віка, знімай все, ніс закладай і дихай через одяг“. Вона каже: „Передай мамі, що я її любила. Передай всім, що я їх любила“. І після цього відключилася. Зараз я їй телефоную, йдуть гудки, але ніхто не відповідає».

Наталія Новікова, очевидець

«Наш улюблений ТЦ з Глебкою. Ми живемо поруч. Ми ходили в "Вишню" за продуктами на перший поверх, ходили за дитячим харчуванням і одягом в «Дитячий світ» на третій поверх, йшли повз зоопарку, де Гліб завжди махав ручкою тваринам... Тваринам, повз яких всі вчора пробігали, рятуючи себе і дітей. Адміністрація міста, скажіть, чому не спрацювала пожежна сигналізація?

(...) Вчора люди металися навколо торгового центру і кричали, щоб їх пустили шукати їх дітей! Перехожі плакали від безсилля, розтягували брезенти, килими. Ловили людей... Це було страшно. Це є страшно. Господи, дай сил Кемерову це пережити».

Як повідомляв УНІАН, жахлива трагедія трапилася в російському Кемерові. Вчора там загорівся торговий центр. За останніми даними, загинуло понад 50 осіб, серед них - багато дітей.