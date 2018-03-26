Пожежа в Кемерові: очевидець розповів, що охоронці не пропускали дітей на сходи
Діти довго не могли покинути кемеровський ТЦ "Зимова вишня" під час пожежі. Охоронці торгового центру не пускали рятувалися дітей на сходи.
Про це розповіла очевидець в ефірі одного з російських телеканалів, передає "РИА Новости".
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"Дочка моя була там з подружкою. Вони вирішили піти грати на четвертий поверх в автомати. Зайшли, почали підніматися, там їх зустрів вогонь, дим, пожежа — вони почали тікати. Їх не пропускали охоронці", — сказала Валентина Клопенко.
"Я питала: "Хто вас не пропускає?" Вони відповідають: "Охоронці, дядьки в формі". Казали: "Йдете по інших сходах, в іншу сторону". Дівчата побігли по інших сходах, і там зустріли охоронці, закрили прохід: "Ідіть по інших сходах". Вони до іншої сходах, теж не пропускають. Дітей тиснули, там така паніка була...", — додала вона.
Дії охоронців ТЦ перевірять. Підсумки перевірки направлять в слідчі органи.
Як повідомляв УНІАН, пожежа у чотириповерховому торговому центрі в Кемерові сталася в неділю. За останніми даними, загинули 56 людей. У лікарнях залишаються десять чоловік, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу затримали чотирьох осіб.