Пожежа в Кемерові: очевидець розповів, що охоронці не пропускали дітей на сходи

Пожежа у чотириповерховому торговому центрі в російському Кемерові сталася в неділю. За останніми даними, загинули 56 людей.

Діти довго не могли покинути кемеровський ТЦ "Зимова вишня" під час пожежі. Охоронці торгового центру не пускали рятувалися дітей на сходи.

Про це розповіла очевидець в ефірі одного з російських телеканалів, передає "РИА Новости".

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"Дочка моя була там з подружкою. Вони вирішили піти грати на четвертий поверх в автомати. Зайшли, почали підніматися, там їх зустрів вогонь, дим, пожежа — вони почали тікати. Їх не пропускали охоронці", — сказала Валентина Клопенко.

"Я питала: "Хто вас не пропускає?" Вони відповідають: "Охоронці, дядьки в формі". Казали: "Йдете по інших сходах, в іншу сторону". Дівчата побігли по інших сходах, і там зустріли охоронці, закрили прохід: "Ідіть по інших сходах". Вони до іншої сходах, теж не пропускають. Дітей тиснули, там така паніка була...", — додала вона.

Дії охоронців ТЦ перевірять. Підсумки перевірки направлять в слідчі органи.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у чотириповерховому торговому центрі в Кемерові сталася в неділю. За останніми даними, загинули 56 людей. У лікарнях залишаються десять чоловік, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу затримали чотирьох осіб.