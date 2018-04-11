У Москві розповіли, скільки розвідників було в числі 152 висланих російських дипломатів

Серед 152 висланих російських дипломатів було три діючих співробітника Служби зовнішньої розвідки.

Зі 152 російських дипломатів, висланих рядом країн, було три діючих співробітника Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомили в прес-службі СЗР, передає РИА Новости.

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"Серед 152 дипломатичних працівників, змушених через провокаційні дії Великобританії покинути місце роботи в російських закордонних відомствах, було три діючих співробітника служби", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля і його дочку Юлію виявили без свідомості 4 березня в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

Ряд країн, включаючи Україну, вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля і його дочки. У відповідь РФ прийняли аналогічні заходи і вислали таку ж кількість дипломатів з цих країн.