Російський флот намагався заблокувати британський підводний човен під час удару по Сирії - ЗМІ

Допомогу британській субмарині надавав американський літак Boeing P-8 Poseidon, який відстежував російські кораблі і літаки.

Британська субмарина класу Astute із ракетами на борту була заблокована в Середземному морі російським військовим флотом.

Інцидент стався під час ракетного удару по Сирії, пише The Sunday Times з посиланням на джерела у військових колах.

Британський підводний човен провів кілька днів, намагаючись уникнути виявлення. На нього "полювали" два російських фрегата і літак, пише видання.

Британській субмарині довелося постійно змінювати своє місце розташування, оскільки її переслідували також і підводні човни класу "Кіло", що напередодні "втекли" з російської бази в сирійському Тартусі. Західні військово-морські експерти називають їх "чорна діра", оскільки вони досить тихі, і їх важко виявити. Вони оснащені торпедами і протикорабельними ракетами.

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Допомогу британській субмарині надавав американський літак Boeing P-8 Poseidon, який відстежував російські кораблі й літаки.

Британський підводний човен класу Astute має обмежену військову міць - він може нести на своєму борту не більше 20 крилатих ракет "Томагавк". Для порівняння деякі американські субмарини здатні нести 154 ракети.

Однак, фахівець британського Інституту стратегічних досліджень Нік Чайлдс зазначив, що командирів підводних човнів у Великій Британії навчають випускати одночасно незначну кількість ракет, щоб їх не встиг засікти потенційний противник.

Як відомо, вранці 14 квітня США, Франція і Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об'єктах в Сирії.

Об'єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов'язують з виробництвом хімічної і біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.