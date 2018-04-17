Держдума розгляне контрсанкції проти США в середині травня

Законопроект "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та (або) інших іноземних держав" було внесено в Держдуму 13 квітня.

Перше читання законопроекту про санкції Росії щодо США і "країн, що підтримують антиросійську політику", пройде в Держдумі РФ 15 травня.

Про це в понеділок, 16 квітня, заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, який також є одним з 327 авторів законопроекту, передає DW.com.

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Він повідомив, що депутати обговорять документ з експертами, а "рішення, які будуть прийняті, будуть ухвалені дуже відповідально".

Законопроект "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та (або) інших іноземних держав" було внесено в Держдуму 13 квітня. Він передбачає "заборону або обмеження" на роботу в Росії для громадян США та інших держав, які дотримуються такої ж політики, у тому числі висококваліфікованих фахівців. Також пропонується призупинити міжнародне співробітництво РФ і російських підприємств зі США та іншими державами в авіабудуванні, ракетній галузі та атомній сфері. Крім того, передбачені обмежувальні заходи, пов'язані із закупівлею IT-технологій зі США та інших країн.

Планується обмежити ввезення в Росію із США алкогольної і тютюнової продукції, сільгосппродукції, сировини, медикаментів і харчових продуктів. Російський уряд має розробити механізми заміщення цих товарів на ринку. Крім того, пропонується дозволити російським фірмам виробляти товари без дозволу правовласників в США та інших країнах.