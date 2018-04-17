Зламаний хребет і сліди від кип'ятильника в роті: у СІЗО зґвалтували і вбили "російського Ілона Маска" - ЗМІ
Фігуранта справи про розкрадання коштів міністерства оборони Росії при будівництві підводного човна на "Адміралтейських верфях" в Санкт-Петербурзі Валерія Пшеничного катували, а потім вбили у слідчому ізоляторі.
Про це пише "Новая газета", посилаючись на фахівців бюро судово-медичної експертизи. Вони однозначно виключили версію про суїцид Пшеничного, якого 5 лютого виявили мертвим у камері попереднього ув'язнення.
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Судові медики встановили, що перед смертю Пшеничного ґвалтували. Аналіз показав, що не самі співробітники СІЗО, а, найімовірніше, когось "запустили з боку", зазначає "Новая газета".
"Мітки від електротравми, нанесеної шнуром від кип'ятильника, виявлені в роті. На тілі – різані і колоті рани. Зламаний хребет. Простіше кажучи, його катували. Причиною смерті експерти називають тупу травму шиї і асфіксію. Версія така: Пшеничного задушили 40-сантиметровим шнурком від його ж капюшона", – пише російське видання.
Перед загибеллю він встиг передати дружині записки, в яких сказано: "Нікому нічого не плати".
Пшеничного колеги називали "російським Ілоном Маском" за винаходи в галузі суднобудування та судноремонту.
"Адміралтейські верфі" реалізовували один з його проектів: компанія Пшеничного розробляла тривимірну комп'ютерну модель підводного човна "Варшав'янка" для післяпродажного обслуговування.
"Пшеничний планував запатентувати ідею мобільних центрів ремонту. Але не встиг: 16 січня в компанію і до нього додому прийшли з обшуком, його заарештували. Через три тижні – вбили. Вся документація, у тому числі необхідна для патенту, була вилучена та долучена до справи, зараз вона у слідчих... Чого від Пшеничного домагалися? Можливо, вимагали гроші. Може бути – свідчень, але незрозуміло, проти кого. Пшеничний при всьому бажанні не міг когось здати, тому що був упевнений в чистоті контракту. І донині у справі про розкрадання нових обвинувачених не з'явилося", – підсумували в статті.