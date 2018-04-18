З'явилося відео з місця нападу в російській школі

Одній з учениць довелося, щоб врятуватися, вистрибувати з вікна. Вона серйозно постраждала.

Школярі зняли відео з місця нападу в російському Стерлітамаку. Вони повідомляють, що до школи приїхали пожежники.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, під час нападу на школу в Башкирії школяр ще й підпалив клас. За попередніми даними, одній з учениць довелося, щоб врятуватися, вистрибувати з вікна. Вона серйозно постраждала. Ще один поранений - педагог. У неї тяжкі ножові поранення.

"Зараз у нас просто горить школа. Всі плачуть, приїхали пожежники, це дуже страшно", - коментує учениця, знімає місце НП.

Як повідомляв УНІАН, в Башкирії учень напав на школу в місті Стерлітамак. Він був озброєний ножем, крім того, підпалив клас.