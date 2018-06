"Великий прогрес!": Трамп відреагував на рішення КНДР призупинити ядерні випробування

Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення КНДР призупинити ядерні випробування та закрити випробувальний полігон.

Очільник Білого дому на своїй сторінці у Twitter назвав таке рішення великим прогресом для світу.

«Північна Корея погодилася призупинити всі ядерні випробування і закрити головний випробувальний полігон. Це дуже хороша новина для Північної Кореї та світу – великий прогрес! Чекаємо на наш саміт», – написав Трамп.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.