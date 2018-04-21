"Великий прогрес!": Трамп відреагував на рішення КНДР призупинити ядерні випробування

03:59, 21 квітня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

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Очільник Білого дому на своїй сторінці у Twitter назвав таке рішення великим прогресом для світу.

«Північна Корея погодилася призупинити всі ядерні випробування і закрити головний випробувальний полігон. Це дуже хороша новина для Північної Кореї та світу – великий прогрес! Чекаємо на наш саміт», – написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив, що країна припинить ядерні та ракетні випробування і закриває випробувальний ядерний полігон у північному районі.

За даними північнокорейського Центрального інформаційного агентства, рішення було прийнято на пленарному засіданні центрального комітету правлячої робочої партії Північної Кореї (WPK) в п'ятницю.

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Теги: #КНДР#Дональд Трамп