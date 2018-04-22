Трамп звинуватив екс-голову ФБР Комі у розголошенні конфіденційної інформації

Трамп звинуватив колишнього главу ФБР Джеймса Комі у порушенні закону.

Американський президент Дональд Трамп звинуватив колишнього главу ФБР Джеймса Комі у порушенні закону, тому що той не мав права розголошувати конфіденційну інформацію.

Про це політик написав у твіттері.

За словами президента, повідомлені Комі відомості конфіденційні, Трамп їх не розкривав, і вони належать уряду.

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«Отже, він (Комі. — ред.) порушив закон! Крім того, він придумав багато речей, які я, за його словами, говорив, та вже доведено, що він бреше і оприлюднює секретну інформацію», — заявив Трамп.

Раніше Трамп назвав колишнього главу ФБР Джеймса Комі найгіршим головою ФБР в історії.