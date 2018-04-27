У НАТО вітають історичну зустріч лідерів Південної та Північної Кореї

Альянс повністю підтримує політичне вирішення напруги на Корейському півострові.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає історичну зустріч президента Південної Кореї Мун Чже Іна та голови КНДР Кім Чен Ина.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, так генсек Альянсу прокоментував цю сьогоднішню подію на прес-конференції по завершенню першої сесії засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

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«Я вітаю сьогоднішню зустріч двох лідерів, зроблений ними прогрес та зобов’язання, які вони продемонстрували стосовно вирішення їхніх відмінностей мирним шляхом», - сказав Столтенберг.

При цьому він назвав «історичною» сьогоднішню зустріч на Корейському півострові.

«НАТО повністю підтримує політичне вирішення напруги в регіоні. Я особисто бачив, яким глибоким є це напруження, коли нещодавно відвідував Південну Корею і демілітаризовану зону», - зазначив генсек Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова КНДР здійснив перший за останні 65 років візит до Південної Кореї.

Під час зустрічі з президентом Південної Кореї на демаркаційній лінії в прикордонному селі Пханмунджом вони домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також щодо офіційного завершення стану війни, в якому обидві країни перебувають з часів корейського конфлікту на початку 1950-х років.

Крім того, лідери двох країн домовилися скоротити чисельність своїх армій, перебудувати масивно укріплений кордон на «зону миру» і припинити будь-які недружні дії щодо сусідньої країни «на землі, воді й у повітрі» з 1 травня.

Зокрема, йдеться про зупинення радіопропаганди на кордоні та розповсюдження листівок. Південна і Північна Кореї мають намір вести активну співпрацю зі створення довгострокової системи миру, створення якої, за словами двох лідерів, є історичним завданням, яке далі не можна відкладати.

Мун Чже Ін і Кім Чен Ин також заявили про намір почати переговори за участю інших країн, зокрема США.

«Метою домовленостей є досягнення довгострокового і стабільного миру», - йдеться в їхній підсумковій заяві.

Крім того, вони повідомили про відновлення спільних гуманітарних проектів, зокрема, зустрічей родин, які були розділені.