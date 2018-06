Легендарний гурт ABBA вперше за 35 років записав нові пісні

Рішення записати композиції прийшло на тлі "віртуального туру" учасників гурту ABBA, який відбудеться у 2019 році.

Шведський гурт ABBA, який розпалася на початку 1980-х, повідомив, що вперше за 35 років записав нові пісні.

"Ми вчотирьох відчули, що після 35 років буде весело згуртувати сили і зібратися в звукозаписувальній студії," - йдеться на сторінці колективу в Instagram.

"Тому ми зробили це. Було відчуття, ніби час зупинився і ми просто розходилися на короткі канікули. Неймовірно радісний досвід! В результаті є дві нові пісні", – розповіли в ABBA.

Одну з композицій, яка отримала назву I Still Have Faith In You, програють по телебаченню в грудні. "Ми, може, вже зовсім зрілі, але пісня — нова. І це здорово", — зазначили музиканти.

Раніше ABBA анонсувала "віртуальний тур", який намічений на 2019 рік. Концерти проходитимуть не наживо, а за участю оцифрованих зображень музикантів на сцені.

ABBA — шведський музичний квартет, що існував у 1972-1982 роках і названий за першими літерами імен виконавців. Є одним з найбільш успішних колективів за всю історію популярної музики і найуспішнішим з числа створених у Скандинавії.

За видатні заслуги в музиці 15 березня 2010 року гурт ABBA був включений до Зали слави рок-н-ролу.

Авторству гурту належать хіти Dancing Queen, Happy New Year, Super Trouper і Mamma Mia.