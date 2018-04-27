У Москві назвали неможливим ядерне роззброєння КНДР без Росії

У Росії вважають, що без них неможливо створити систему міжнародної безпеки.

Реалізація плану ядерного роззброєння КНДР без Росії неможлива, оскільки це загальна система міжнародної безпеки.

Про це заявив член міжнародного комітету ради федерації РФ Олег Морозов, пише РИА Новости.

"Як тільки зайде мова про міжнародні гарантії Пхеньяну при відмові від ядерної зброї, буде затребуваний російський фактор. Неможливо створити систему міжнародної безпеки без Росії", - сказав парламентарій.

Читайте такожКінець війни: Південна і Північна Кореї підпишуть мирний договір

Морозов оцінив початок переговорного процесу між Північною і Південною Кореєю, зазначивши, що у сторін є кілька базових принципів, з якими згодні. Зокрема, це денуклеарізація півострова, а також спільне мирне врегулювання всіх питань співробітництва.

Коментуючи в цілому перші підсумки переговорів Пхеньяну і Сеула, Морозов зазначив: "Це всього-навсього перша пісня шпака, що весна буде, а яка весна - холодна, довга і чи настане після цього літо - одному богу відомо".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова КНДР здійснив перший за останні 65 років візит до Південної Кореї.

Під час зустрічі з президентом Південної Кореї на демаркаційній лінії в прикордонному селі Пханмунджом вони домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також щодо офіційного завершення стану війни, в якому обидві країни перебувають з часів корейського конфлікту на початку 1950-х років.

Крім того, лідери двох країн домовилися скоротити чисельність своїх армій, перебудувати масивно укріплений кордон на «зону миру» і припинити будь-які недружні дії щодо сусідньої країни «на землі, воді й у повітрі» з 1 травня.

Зокрема, йдеться про зупинення радіопропаганди на кордоні та розповсюдження листівок. Південна і Північна Кореї мають намір вести активну співпрацю зі створення довгострокової системи миру, створення якої, за словами двох лідерів, є історичним завданням, яке далі не можна відкладати.

Мун Чже Ін і Кім Чен Ин також заявили про намір почати переговори за участю інших країн, зокрема США.

«Метою домовленостей є досягнення довгострокового і стабільного миру», - йдеться в їхній підсумковій заяві.

Крім того, вони повідомили про відновлення спільних гуманітарних проектів, зокрема, зустрічей родин, які були розділені.