Парламент Вірменії відмовився призначити лідера протестів Пашиняна прем'єр-міністром

Голова Республіканської партії Вірменії Ваграм Багдасарян заявив, що лідер опозиції не переконав депутатів.

Депутати парламенту Вірменії не підтримали кандидатуру лідера опозиції Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє "ТАСС". За кандидатуру Пашиняна проголосували лише 45 депутатів. Для обрання прем'єром йому необхідно було набрати 53 голоси парламентаріїв.

Раніше депутати правлячої Республіканської партії Вірменії (РПВ) заявили, що будуть голосувати проти кандидатури опозиційного лідера Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра країни.

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"Пан Пашинян не переконав нас", - заявив глава РПВ Багдасарян.

Згідно з законодавством Вірменії, якщо депутати не змогли обрати прем'єра, призначається нове голосування, яке повинно відбутися протягом семи днів з дати попереднього. Якщо друга спроба виявиться безрезультатною, парламент повинен бути розпущений.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Вірменії Єревані протестувальники знову вийшли на вулиці. Людей закликав до дії лідер протестних акцій, депутат Нікол Пашинян.

Багатотисячні акції протесту призвели до відставки з посади прем'єр-міністра лідера Республіканської партії Сержа Саргсяна, який до того, як очолити уряд, провів два терміни на посаді президента.