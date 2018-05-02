Пожежа у бразильському Сан-Паулу: понад 40 людей вважаються зниклими безвісти

За попередніми даними, причиною пожежі могла стати сварка між чоловіком та дружиною.

Число зниклих безвісти під час пожежі, що призвела до обвалу багатоповерхівки в Сан-Паулу (Бразилія), може досягати 45 осіб.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на бразильський канал Globo.

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Раніше повідомлялося про загибель в інциденті однієї людини, а кількість зниклих безвісти оцінювали у три особи.

"На підставі реєстру тих, хто проживав в будівлі, пожежні зараз працюють, відштовхуючись від інформації про 45 зниклих безвісти", - повідомляє канал.

Місцезнаходження цих людей, як наголошується, поки не встановлено, але це не означає, що усі вони знаходяться під уламками.

За попередніми даними, причиною пожежі могла стати сварка між подружжям, які готували їжу на вогні і використовували спирт як паливо. Жінка штовхнула чоловіка, коли той підливав спирт у вогонь, в результаті чого одяг обох загорівся. Винним у виникненні пожежі вдалося врятуватися - вони зняли палаючий одяг і вибігли на вулицю.

Напередодні повідомлялося, що в бразильському місті Сан-Паулу спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівці. Вогонь призвів до руйнування будівлі. Повідомлялося про загибель щонайменше однієї людини.

За словами очевидців, частина людей, які перебували в будівлі, в результаті пожежі опинилися в пастці. Деякі стрибали з вікон.