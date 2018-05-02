Правляча партія Вірменії погодилася підтримати на виборах прем'єр-міністра лідера опозиції

Лідер правлячої Республіканської партії Вірменії заявив, що вони не будуть висувати свого кандидата.

На майбутніх виборах прем'єр-міністра 8 травня на Національних зборах РВ правляча Республіканська партія Вірменії (РПВ) підтримає того кандидата, який буде представлений однією третиною депутатів.

Про це заявив глава фракції РПВ Ваграм Багдасарян журналістам, передають вірменські ЗМІ. За його словами РПВ на майбутніх виборах не буде висувати свого кандидата.

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«РПВ проголосує за того кандидата в прем'єри, який матиме підтримку 1/3 депутатів парламенту. У нас не буде власного кандидата», - сказав Багдасарян.

Як повідомляв УНІАН, організатора акцій протесту у Вірменії, керівника фракції «Елк» Нікола Пашиняна офіційно затвердили в якості претендента на посаду прем'єр-міністра країни.

Підтримати кандидатуру Нікола Пашиняна раніше вже пообіцяли найбільша опозиційна партія країни «Процвітаюча Вірменія» і партія «Дашнакцутюн», яка залишила урядову коаліцію.

Для обрання прем'єра в парламенті необхідні 53 голоси. У фракції правлячої Республіканської партії 58 голосів, опозиційна фракція «Царукян» має 31 голос, фракція «Елк» - дев'ять, фракція «Дашнакцутюн» - сім голосів. Пашиняну для обрання прем'єром буде потрібно шість голосів Республіканської партії.

Нагадаємо, 1 травня парламент вже відмовився призначати Пашиняна прем'єр-міністром.