У турецькому готелі обрушився пірс, є постраждалі

Двоє постраждалих були доставлені в сусідню лікарні каретою швидкої допомоги.

Дві людини перебувають в критичному стані після аварії на пірсі п'ятизіркового готелю в західній провінції Туреччини Айдин.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Hurriyet Daily News.

«Люди знаходилися на цементному пірсі, коли він раптово розвалився», - повідомляє видання.

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Рятувальні служби та медики відреагували оперативно, з води було врятовано вісім людей. Двох постраждалих було доставлено до сусідньої лікарні каретою швидкої допомоги.

"Пірс, який розвалився, був старим… Будувати пірси з цементу заборонено", - прокоментував ситуацію Мехмет Тюркьоз, губернатор округу, де стався інцидент.

Зараз йде розслідування інциденту, зокрема з'ясовується, хто зводив пірс і причини його обвалу.