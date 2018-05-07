У турецькому готелі обрушився пірс, є постраждалі
03:02, 07 травня 2018Світ
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Двоє постраждалих були доставлені в сусідню лікарні каретою швидкої допомоги.
Пірс розвалився, коли на ньому були люди / фото hurriyetdailynews.com
Дві людини перебувають в критичному стані після аварії на пірсі п'ятизіркового готелю в західній провінції Туреччини Айдин.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Hurriyet Daily News.
«Люди знаходилися на цементному пірсі, коли він раптово розвалився», - повідомляє видання.
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Рятувальні служби та медики відреагували оперативно, з води було врятовано вісім людей. Двох постраждалих було доставлено до сусідньої лікарні каретою швидкої допомоги.
"Пірс, який розвалився, був старим… Будувати пірси з цементу заборонено", - прокоментував ситуацію Мехмет Тюркьоз, губернатор округу, де стався інцидент.
Зараз йде розслідування інциденту, зокрема з'ясовується, хто зводив пірс і причини його обвалу.
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