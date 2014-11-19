Лавров звинуватив США в споживацькому підході до Росії

Він заявив, що держсекретар сша Джон Керрі порадив не звертати уваги на заяву президента США Барака Обами, який поставив РФ в один ряд з тероризмом і епідемією Ебола, передає РИА Новости.

"Я звертав увагу на ось ці перерахування загроз, які президент Обама дозволив собі, ще починаючи з його виступу на Генеральній асамблеї ООН... Не так давно, спілкуючись з (держсекретарем США) Джоном Керрі, я запитав його, що це означає. Він сказав: "Не звертай уваги", - поскаржився Лавров в Держдумі РФ.

Читайте такожКитай заявив про повагу територіальної цілісності УкраїниНа думку Лаврова, ці слова Керрі виголосив тому, що "в цей момент він хотів обговорити, як ми будемо координувати підходи щодо вирішення іранської ядерної програми, щодо ситуації на Корейському півострові".

"Не солідно для великої і потужної держави, ось так по-споживацьки підходити до своїх партнерів: там, де ви мені потрібні, ви мені, будь ласка, допомагайте, а там, де я хочу вас покарати, ви мене слухайтеся", - заявив Лавров.