Через криваві зіткнення на кордоні Ізраїлю і Сектору Газа екстрено збереться Радбез ООН (відео)

13:05, 15 травня 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Екстрена зустріч скликається за ініціативою Кувейту. Кровопролиття спровокував урочистий переїзд американського посольства в Єрусалим.

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Тисячі палестинців, які теж вважають місто своїм, зібралися на кордоні на акції протесту. Вони палили шини і кидалися камінням. Ізраїльська армія відтісняла протестувальників кулями. В результаті - загинуло 58 осіб.

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Теги: #Ізраїль#посольство#Єрусалим#Радбез ООН