Через криваві зіткнення на кордоні Ізраїлю і Сектору Газа екстрено збереться Радбез ООН (відео)
13:05, 15 травня 2018Світ
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Екстрена зустріч скликається за ініціативою Кувейту. Кровопролиття спровокував переїзд американського посольства в Єрусалим.
З-за кривавих зіткнень на кордоні Ізраїлю і Сектора Газа екстрено збирається Рада безпеки ООН
Криваві зіткнення на кордоні Ізраїлю і Сектора Газа сьогодні буде обговорюватися на Раді безпеки ООН.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Екстрена зустріч скликається за ініціативою Кувейту. Кровопролиття спровокував урочистий переїзд американського посольства в Єрусалим.
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Тисячі палестинців, які теж вважають місто своїм, зібралися на кордоні на акції протесту. Вони палили шини і кидалися камінням. Ізраїльська армія відтісняла протестувальників кулями. В результаті - загинуло 58 осіб.
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